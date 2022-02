Guerra Ucraina-Russia, da Shell stop a joint venture con Gazprom e Nord Stream2 (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Siamo scioccati dalla perdita di vite umane in Ucraina, che deploriamo come il risultato di una aggressione militare senza senso che minaccia la sicurezza europea”. Così il Ceo di Shell, Ben va Beurden, ha annunciato la decisione della società petrolifera anglo-olandesi di interrompere le joint venture con Gazprom ed il suo coinvolgimento nel progetto Nord Stream 2. “La decisione di uscire è una decisione che prendiamo con convinzione – continua la dichiarazione di Shell – non possiamo e non staremo inermi”,” Il nostro focus immediato è la sicurezza delle nostre persone in Ucraina e il sostegno alle nostre persone in Russia”, ha poi aggiunto. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Siamo scioccati dalla perdita di vite umane in, che deploriamo come il risultato di una aggressione militare senza senso che minaccia la sicurezza europea”. Così il Ceo di, Ben va Beurden, ha annunciato la decisione della società petrolifera anglo-olandesi di interrompere leconed il suo coinvolgimento nel progettoStream 2. “La decisione di uscire è una decisione che prendiamo con convinzione – continua la dichiarazione di– non possiamo e non staremo inermi”,” Il nostro focus immediato è la sicurezza delle nostre persone ine il sostegno alle nostre persone in”, ha poi aggiunto. L'articolo proviene da Italia Sera.

