Guerra Ucraina Russia, allerta nucleare? Colpa del ministro Esteri GB (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il Cremlino sostiene che il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato di porre in allerta le forze di deterrenza a causa delle parole del ministro degli Esteri britannico Liz Truss. “Dichiarazioni sono state fatte da diversi rappresentanti a vari livelli su possibili alterchi, o anche collisioni o scontri fra la Nato e la Russia. Riteniamo queste dichiarazioni assolutamente inaccettabili. Non voglio chiamare per nome gli autori di queste dichiarazioni, ma è stato il ministro degli Esteri britannico”, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dall’agenzia Interfax. In particolare Truss ha fatto dichiarato che la Russia è sull’orlo di un conflitto militare con la Nato. “Se non fermiamo Putin in Ucraina, vedremo altri in pericolo: i Paesi ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il Cremlino sostiene che il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato di porre inle forze di deterrenza a causa delle parole deldeglibritannico Liz Truss. “Dichiarazioni sono state fatte da diversi rappresentanti a vari livelli su possibili alterchi, o anche collisioni o scontri fra la Nato e la. Riteniamo queste dichiarazioni assolutamente inaccettabili. Non voglio chiamare per nome gli autori di queste dichiarazioni, ma è stato ildeglibritannico”, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dall’agenzia Interfax. In particolare Truss ha fatto dichiarato che laè sull’orlo di un conflitto militare con la Nato. “Se non fermiamo Putin in, vedremo altri in pericolo: i Paesi ...

Advertising

Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - GiuseppeConteIT : Facciamo tesoro delle parole del Papa. In queste ore l’Ucraina è sconvolta dalla guerra e a pagarne il prezzo più a… - tiz2060 : RT @Capezzone: +++Occhio alle distrazioni+++ Ovvio, priorità assoluta alla guerra in Ucraina. Attenzione però: profittando degli occhi di t… - francescamir48 : RT @AuroraLittleSun: L'ingresso dell'Ucraina nell' UE è un grave errore. È come mettere benzina sul fuoco. In questo modo favoriscono la gu… -