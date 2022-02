Guerra Ucraina-Russia, accusa a Mosca: “Bombe a grappolo a Kharkiv” (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – La Russia avrebbe usato Bombe a grappolo a Kharkiv, nell’est dell’Ucraina, dove oggi almeno 11 persone hanno perso la vita in un attacco condotto dalle forze russe nella Guerra contro il paese confinante. Lo ha dichiarato al Washington Post Mark Hiznay, vice direttore della divisione sulle armi di Human Rights Watch, riferendo quindi di un attacco indiscriminato e non mirato. ”Questo attacco mostra chiaramente la natura indiscriminata di Bombe e grappolo e deve essere condannato in modo inequivocabile”, ha detto dicendo di aver visto fotografie del luogo attaccato. Human Rights Watch, Amnesty International e il gruppo di Bellingcat hanno individuato l’uso di Bombe a grappolo in altri attacchi condotti ... Leggi su italiasera (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Laavrebbe usato, nell’est dell’, dove oggi almeno 11 persone hanno perso la vita in un attacco condotto dalle forze russe nellacontro il paese confinante. Lo ha dichiarato al Washington Post Mark Hiznay, vice direttore della divisione sulle armi di Human Rights Watch, riferendo quindi di un attacco indiscriminato e non mirato. ”Questo attacco mostra chiaramente la natura indiscriminata die deve essere condannato in modo inequivocabile”, ha detto dicendo di aver visto fotografie del luogo attaccato. Human Rights Watch, Amnesty International e il gruppo di Bellingcat hanno individuato l’uso diin altri attacchi condotti ...

Advertising

Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - GiuseppeConteIT : Facciamo tesoro delle parole del Papa. In queste ore l’Ucraina è sconvolta dalla guerra e a pagarne il prezzo più a… - SignorAldo : RT @franziskanava: Stasera durante lo speciale sulla guerra in #Ucraina di @Presa_Diretta anche un racconto sul nuovo asse #Russia #Cina co… - EArcolao : RT @santegidionews: Aiuti per l'#Ucraina: le Comunità di Sant’Egidio di Polonia, Ungheria e Slovacchia accolgono i profughi in fuga dalla g… -