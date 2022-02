Guerra Ucraina-Russia, Abramovich in Bielorussia per assistere a negoziati (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il miliardario Roman Abramovich su richiesta di Kiev è in BieloRussia per assistere ai negoziati tra Ucraina e Russia. E’ quanto apprende il Jerusalem Post secondo cui sarebbero stati gli ucraini a chiedere l’intermediazione del miliardario russo con cittadinanza israeliana. L’ambasciatore dell’Ucraina in Israele Yevgen Kornichuk non ha commentato nello specifico il coinvolgimento di Abramovich nei negoziati ma ha detto “apprezziamo chiunque possa aiutare, se ha sufficiente influenza”. Secondo Alexander Rodnyansky, produttore cinematografico due volte candidato all’Oscar, nato a Kiev e in contatto con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il suo staff, Abramovich sarebbe stato contattato insieme ... Leggi su italiasera (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il miliardario Romansu richiesta di Kiev è in Bieloperaitra. E’ quanto apprende il Jerusalem Post secondo cui sarebbero stati gli ucraini a chiedere l’intermediazione del miliardario russo con cittadinanza israeliana. L’ambasciatore dell’in Israele Yevgen Kornichuk non ha commentato nello specifico il coinvolgimento dineima ha detto “apprezziamo chiunque possa aiutare, se ha sufficiente influenza”. Secondo Alexander Rodnyansky, produttore cinematografico due volte candidato all’Oscar, nato a Kiev e in contatto con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il suo staff,sarebbe stato contattato insieme ...

Advertising

Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - GiuseppeConteIT : Facciamo tesoro delle parole del Papa. In queste ore l’Ucraina è sconvolta dalla guerra e a pagarne il prezzo più a… - AlfonsoFofo60 : RT @erretti42: Si sono interrotte le cazzate sui vaccini e sulla pandemia e ora vengono sparse a piene mani cazzate sulla guerra in Ucraina… - WTF1807 : RT @WTF1807: @matteosalvinimi Eh si! Come dice @GiovanniToti , per fermare la guerra, riforniamo GRATUITAMENTE l'Ucraina di Armi e Militari… -