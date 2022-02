Guerra Ucraina, oggi i negoziati con la Russia. Rublo crollato: iniziano gli effetti delle sanzioni (Di lunedì 28 febbraio 2022) Quinto giorno di Guerra in Ucraina. I negoziati con la Russia stanno per iniziare. I colloqui si terranno vicino Chernobyl. Nella notte bombardamenti su Kharkiv e a Kiev, che per il momento resta sotto controllo ucraino. Mosca ha “rallentato il ritmo dell’offensiva”, afferma l’esercito del presidente Volodymyr Zelensky. Vladimir Putin ieri ha ordinato l’allerta del sistema nucleare di deterrenza. iniziano intanto gli effetti delle sanzioni occidentali: la Banca centrale della Russia ha alzato il tasso di riferimento al 20%, il Rublo è crollato del 30% contro l’euro e il dollaro. Soldati dell’esercito ucraino a Kiev (Ansa) Domenica 27 febbraio 2022 Al via i colloqui tra la Russia e ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 28 febbraio 2022) Quinto giorno diin. Icon lastanno per iniziare. I colloqui si terranno vicino Chernobyl. Nella notte bombardamenti su Kharkiv e a Kiev, che per il momento resta sotto controllo ucraino. Mosca ha “rallentato il ritmo dell’offensiva”, afferma l’esercito del presidente Volodymyr Zelensky. Vladimir Putin ieri ha ordinato l’allerta del sistema nucleare di deterrenza.intanto glioccidentali: la Banca centrale dellaha alzato il tasso di riferimento al 20%, ildel 30% contro l’euro e il dollaro. Soldati dell’esercito ucraino a Kiev (Ansa) Domenica 27 febbraio 2022 Al via i colloqui tra lae ...

