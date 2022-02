Guerra Ucraina. mercati in ansia. Le nuove sanzioni affondano il rublo: - 30% sul dollaro (Di lunedì 28 febbraio 2022) La Guerra in Ucraina continua ad agitare i mercati. Negative tutte le Borse asiatiche. Volano le quotazioni del petroli, future del Brent a +5% sfiorando i 103 dollari. In forte crescita anche grano, ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Laincontinua ad agitare i. Negative tutte le Borse asiatiche. Volano le quotazioni del petroli, future del Brent a +5% sfiorando i 103 dollari. In forte crescita anche grano, ...

Advertising

Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - pietroraffa : La Svezia, che tradizionalmente non invia armi a Paesi in guerra, ha fatto un'eccezione e ha inviato 5 mila lanciar… - StefaniaOliva8 : RT @ILupobianco: @GuidoCrosetto La soluzione é una Ucraina NEUTRALE. I politici italiani si tolgano dalla testa l'idea di un nostro coinvo… - Benedet91658181 : RT @Iperbole_: Intanto salgono a 3000 gli arresti in #Russia per le proteste contro la guerra in #Ucraina. Onore al coraggio di queste per… -