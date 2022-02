Guerra Ucraina, l’appello: “Accogliere rifugiati con animali anche senza documentazione” (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – Guerra in Ucraina, la gente scappa dalle bombe e porta via tutto quello che gli è più caro. In tanti si vedono nelle immagini con i loro animali domestici, cani o gatti, in cerca della salvezza. In previsione di possibili arrivi di rifugiati in Italia, accompagnati dai loro animali domestici, e come già avviene in altri Paesi dell’Unione Europea, l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) ha inviato oggi una lettera al ministro della Salute, Roberto Speranza, per chiedere che in Italia vi sia una deroga al Regolamento Europeo 576/2013 che permetta l’ingresso nel nostro Paese anche agli animali sprovvisti di passaporto europeo (Pet Passport) e della relativa documentazione sanitaria. “Vista la situazione ... Leggi su italiasera (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) –in, la gente scappa dalle bombe e porta via tutto quello che gli è più caro. In tanti si vedono nelle immagini con i lorodomestici, cani o gatti, in cerca della salvezza. In previsione di possibili arrivi diin Italia, accompagnati dai lorodomestici, e come già avviene in altri Paesi dell’Unione Europea, l’Organizzazione internazionale protezione(Oipa) ha inviato oggi una lettera al ministro della Salute, Roberto Speranza, per chiedere che in Italia vi sia una deroga al Regolamento Europeo 576/2013 che permetta l’ingresso nel nostro Paeseaglisprovvisti di passaporto europeo (Pet Passport) e della relativasanitaria. “Vista la situazione ...

