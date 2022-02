Guerra Ucraina, l’anche l’Albania non giocherà contro la Russia in Nations League (Di lunedì 28 febbraio 2022) La Federcalcio albanese ha annunciato che non giocherà contro la Russia nelle prossime competizioni calcistiche. Le due nazionali dovrebbero incontrarsi due volte nella Uefa Nations League, il prossimo giugno, nel gruppo che comprende anche Islanda e Israele. Intanto, anche Norvegia e Danimarca si sono detti favorevoli alla posizione di Polonia, Svezia e Repubblica Cena che hanno richiesto l’esclusione della Russia dai Playoff per i Mondiali 2022 in Qatar. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 28 febbraio 2022) La Federcalcio albanese ha annunciato che nonlanelle prossime competizioni calcistiche. Le due nazionali dovrebbero incontrarsi due volte nella Uefa, il prossimo giugno, nel gruppo che comprende anche Islanda e Israele. Intanto, anche Norvegia e Danimarca si sono detti favorevoli alla posizione di Polonia, Svezia e Repubblica Cena che hanno richiesto l’esclusione delladai Playoff per i Mondiali 2022 in Qatar. SportFace.

