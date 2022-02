Guerra Ucraina, la proposta dello Shakhtar Donetsk: “Mai più Russia negli sport internazionali” (Di lunedì 28 febbraio 2022) “Oh sport! Tu sei il mondo!” – Queste le parole del fondatore del Movimento Olimpico Internazionale Pierre de Coubertin. Un Paese che ha scelto la strada della Guerra e sta minacciando il mondo con armi nucleari non ha posto negli sport internazionali“, inizia così il post su Twitter dello Shakhtar Donetsk. Il club ucraino ha lanciato l’iniziativa: “Mai più Russia negli sport internazionali“, spiegando come: “La Russia usa il successo sportivo per propagare la sua ideologia. Lo sport per i russi non è una fonte di competizione nobile, pacifica e amichevole. È uno strumento per promuovere idee, intimidire, uccidere e distruggere. ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 febbraio 2022) “Oh! Tu sei il mondo!” – Queste le parole del fondatore del Movimento Olimpico Internazionale Pierre de Coubertin. Un Paese che ha scelto la strada dellae sta minacciando il mondo con armi nucleari non ha posto“, inizia così il post su Twitter. Il club ucraino ha lanciato l’iniziativa: “Mai più“, spiegando come: “Lausa il successoivo per propagare la sua ideologia. Loper i russi non è una fonte di competizione nobile, pacifica e amichevole. È uno strumento per promuovere idee, intimidire, uccidere e distruggere. ...

