Guerra Ucraina, la moglie di Malinovskyi vende bandiere ucraine per aiutare il suo paese (Di lunedì 28 febbraio 2022) La moglie del calciatore dell'Atalanta Ruslan Malinovskyi, Roksana, ha deciso di fare la sua parte per aiutare l'Ucraina. La propria patria è stata infatti vittima dell'invasione russa e sta vivendo un periodo difficile. Proprio per questo motivo, la donna ha deciso di vendere delle bandiere dell'Ucraina e devolvere il ricavato al suo paese. Attraverso un post su Facebook, il trequartista ha scritto: "Fratelli e sorelle, potete acquistare la bandiera Ucraina in Mali Atelier, Via Venti Settembre 58. tutto il denaro sarà destinato ad aiutare l'Ucraina. Molte grazie a te per il tuo supporto!". Inoltre, la moglie Roksana ha comunicato che nei prossimi giorni ci sarà un'asta solidale in ...

