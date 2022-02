Guerra Ucraina, la Fifa ci ripensa: Russia esclusa dal Mondiale 2022 (Di lunedì 28 febbraio 2022) La Russia è stata ufficialmente esclusa dal Mondiale 2022 in programma in Qatar. 24 ore l’imposizione di scendere in campo sotto bandiera neutrale e in campo neutro, la Fifa ci ha ripensato. In seguito all’invasione dell’Ucraina, la nazionale russa non potrà prendere parte alla prossima Coppa del Mondo. Miranchuk e compagni avrebbero dovuto disputare i playoff nel mese di marzo. Il sorteggio li aveva messi contro la Polonia, mentre la vincente del match avrebbe sfidato la vincente della sfida tra Svezia e Repubblica Ceca. Stessa sorte per la Russia negli Europei femminili. Inoltre, sono stati esclusi anche i club russi impegnati nelle competizioni UEFA e Fifa. Ciò vuol dire che lo Spartak Mosca dovrà rinunciare all’Europa League: ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 febbraio 2022) Laè stata ufficialmentedalin programma in Qatar. 24 ore l’imposizione di scendere in campo sotto bandiera neutrale e in campo neutro, laci hato. In seguito all’invasione dell’, la nazionale russa non potrà prendere parte alla prossima Coppa del Mondo. Miranchuk e compagni avrebbero dovuto disputare i playoff nel mese di marzo. Il sorteggio li aveva messi contro la Polonia, mentre la vincente del match avrebbe sfidato la vincente della sfida tra Svezia e Repubblica Ceca. Stessa sorte per lanegli Europei femminili. Inoltre, sono stati esclusi anche i club russi impegnati nelle competizioni UEFA e. Ciò vuol dire che lo Spartak Mosca dovrà rinunciare all’Europa League: ...

