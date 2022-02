Guerra Ucraina, Kostyuk polemica: “Perché la WTA non ha ancora preso provvedimenti contro la Russia?” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Marta Kostyuk, giovane tennista Ucraina, ha pubblicato un post sui suoi profili social in cui si dice delusa del comportamento della WTA. Il riferimento è ovviamente al conflitto in corso tra Ucraina e Russia. “Noi tennisti ucraini vogliamo esprimere la nostra grande sorpresa e insoddisfazione riguardo la mancanza di una risposta nei confronti della nostra Patria. E’ strano che in precedenti casi di molestie sessuali o ingiustizie sociali la risposta della WTA sia stata rapida, appropriata e coraggiosa – si legge -. Il nostro paese, l’Ucraina, è vittima di un brutale attacco da parte di forze nucleari superiori. Le bombe e i missili stanno colpendo le nostre case, uccidendo le nostre persone e distruggendo la nostra vita. Chiediamo che la WTA condanni immediatamente il governo russo, annullando tutti ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 febbraio 2022) Marta, giovane tennista, ha pubblicato un post sui suoi profili social in cui si dice delusa del comportamento della WTA. Il riferimento è ovviamente al conflitto in corso tra. “Noi tennisti ucraini vogliamo esprimere la nostra grande sorpresa e insoddisfazione riguardo la mancanza di una risposta nei confronti della nostra Patria. E’ strano che in precedenti casi di molestie sessuali o ingiustizie sociali la risposta della WTA sia stata rapida, appropriata e coraggiosa – si legge -. Il nostro paese, l’, è vittima di un brutale attacco da parte di forze nucleari superiori. Le bombe e i missili stanno colpendo le nostre case, uccidendo le nostre persone e distruggendo la nostra vita. Chiediamo che la WTA condanni immediatamente il governo russo, annullando tutti ...

