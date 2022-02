Guerra Ucraina, il messaggio della russa Pavlyuchenkova: “Ho tanta paura, sono contro la violenza” (Di lunedì 28 febbraio 2022) La tennista russa, Anastasia Pavlyuchenkova, attraverso un lungo messaggio sui social, ha commentato il conflitto attualmente in corso in Ucraina: “Gioco a tennis sin da quando ero bambina. Ho rappresentato la Russia per tutta la mia vita. E’ la mia casa e il mio paese. Adesso però sono molto impaurita, così come i miei amici e la mia famiglia. Ma non ho paura di fare chiarezza sulla mia posizione – ha spiegato la finalista del Roland Garros 2021 – sono contro la Guerra e contro la violenza. Ambizioni personali e mosse politiche non possono giustificare la Guerra. Ciò non priva solamente noi stessi del futuro ma anche i nostri bambini. sono confusa e ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 febbraio 2022) La tennista, Anastasia, attraverso un lungosui social, ha commentato il conflitto attualmente in corso in: “Gioco a tennis sin da quando ero bambina. Ho rappresentato la Russia per tutta la mia vita. E’ la mia casa e il mio paese. Adesso peròmolto impaurita, così come i miei amici e la mia famiglia. Ma non hodi fare chiarezza sulla mia posizione – ha spiegato la finalista del Roland Garros 2021 –lala. Ambizioni personali e mosse politiche non posgiustificare la. Ciò non priva solamente noi stessi del futuro ma anche i nostri bambini.confusa e ...

