Guerra Ucraina: il film della quinta giornata (Di lunedì 28 febbraio 2022) Secondo il governo di Kiev gli assalti nemici sarebbero stati respinti. L'esercito russo in inesorabile avanzata concendono tempo alla popolazione per abbandonare la capitale. La grande offensiva è ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Secondo il governo di Kiev gli assalti nemici sarebbero stati respinti. L'esercito russo in inesorabile avanzata concendono tempo alla popolazione per abbandonare la capitale. La grande offensiva è ...

Advertising

Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - GiuseppeConteIT : Facciamo tesoro delle parole del Papa. In queste ore l’Ucraina è sconvolta dalla guerra e a pagarne il prezzo più a… - RealAlCiA : RT @GuerraUcraina: La #Russia ha colpito un centro militare per comunicazioni #RADAR a #Brovary Almeno 5 feriti #Guerra #Ucraina Video di… - Bukaniere : RT @CorradinoMineo: Ma com'è questa storia che Anonimus fa bene -e secondo me fa benissimo- a sabotare siti russi contro la guerra in Ucrai… -