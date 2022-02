Guerra Ucraina: dai volontari al cappellano militare, tutti pronti contro il nemico russo (Di lunedì 28 febbraio 2022) Catturati la notte scorsa due sabotatori russi. Si scavano trincee e si alzano barricate: 'Meglio prigionieri che arrendersi, Mosca ci vuole schiavi' Leggi su tg.la7 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Catturati la notte scorsa due sabotatori russi. Si scavano trincee e si alzano barricate: 'Meglio prigionieri che arrendersi, Mosca ci vuole schiavi'

Advertising

Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - GiuseppeConteIT : Facciamo tesoro delle parole del Papa. In queste ore l’Ucraina è sconvolta dalla guerra e a pagarne il prezzo più a… - ridereeeee : RT @DiegoFusaro: DIEGO FUSARO: Ucraina nella UE? Un grave errore che ci porta alla guerra! #ue #nato #Kiev #vonderleyen #putin #biden #russ… - michelefarrugg : RT @TizianaFerrario: Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abbiam… -