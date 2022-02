Guerra Ucraina, Christillin: “Russia esclusa dal Mondiale? É possibile” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Evelina Christillin, membro della Fifa, ha parlato a Un Giorno da Pecora su Radio1 in merito alla possibilità di escludere la Russia dai Mondiali a seguito dell’invasione dell’Ucraina. Ecco le sue parole: “Vediamo come andranno questi negoziati, se non ci sarà una svolta non credo sarà possibile far giocare la Russia ai Playoff mondiali. Se c’è la possibilità che la Russia venga esclusa dai Mondiali? Si, certo. Esclusione Spartak Mosca dall’ Europa League? Non lo so, alle 11 di stamane ho controllato le ultime release dell’Uefa e questa notizia non c’era. De Zerbi e il suo staff? Li ho sentiti stamattina, hanno avuto grande coraggio e dignità. Ali atleti italiani che giocano in Russia suggerisco di tornare nel nostro Paese appena ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 febbraio 2022) Evelina, membro della Fifa, ha parlato a Un Giorno da Pecora su Radio1 in merito alla possibilità di escludere ladai Mondiali a seguito dell’invasione dell’. Ecco le sue parole: “Vediamo come andranno questi negoziati, se non ci sarà una svolta non credo saràfar giocare laai Playoff mondiali. Se c’è la possibilità che lavengadai Mondiali? Si, certo. Esclusione Spartak Mosca dall’ Europa League? Non lo so, alle 11 di stamane ho controllato le ultime release dell’Uefa e questa notizia non c’era. De Zerbi e il suo staff? Li ho sentiti stamattina, hanno avuto grande coraggio e dignità. Ali atleti italiani che giocano insuggerisco di tornare nel nostro Paese appena ...

