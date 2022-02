Guerra Ucraina, Borse in profondo rosso. Le nuove sanzioni affondano il rublo: ai minimi storici (Di lunedì 28 febbraio 2022) La Guerra in Ucraina continua ad agitare i mercati. Negative tutte le Borse asiatiche. Volano le quotazioni del petroli, future del Brent a +5% sfiorando i 103 dollari. In forte crescita anche grano, ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Laincontinua ad agitare i mercati. Negative tutte leasiatiche. Volano le quotazioni del petroli, future del Brent a +5% sfiorando i 103 dollari. In forte crescita anche grano, ...

Advertising

Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - GiuseppeConteIT : Facciamo tesoro delle parole del Papa. In queste ore l’Ucraina è sconvolta dalla guerra e a pagarne il prezzo più a… - carolagardini : RT @Pontifex_it: Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la pace in… - CarloneDaniela : RT @MarceVann: Noi europei facciamo guerra politica all'Ungheria di Orban e alla Polonia, che giudichiamo illiberali e razziste, ma allo st… -