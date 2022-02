Guerra Ucraina, Bild: la Uefa escluderà lo Spartak Mosca dall’Europa League (Di lunedì 28 febbraio 2022) La Bild è certa, e nella sua edizione online, da’ l’anteprima: la Uefa escluderà lo Spartak Mosca dall’Europa League a causa del conflitto attualmente in corso in Ucraina. Secondo quanto riportato dai tedeschi, l’ufficialità potrebbe essere data già oggi. Lo Spartak avrebbe dovuto affrontare agli ottavi il Lipsia, a questo punto però, la squadra della Red Bull accederà direttamente ai quarti di finale della manifestazione senza scendere in campo. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 28 febbraio 2022) Laè certa, e nella sua edizione online, da’ l’anteprima: laloa causa del conflitto attualmente in corso in. Secondo quanto riportato dai tedeschi, l’ufficialità potrebbe essere data già oggi. Loavrebbe dovuto affrontare agli ottavi il Lipsia, a questo punto però, la squadra della Red Bull accederà direttamente ai quarti di finale della manifestazione senza scendere in campo. SportFace.

