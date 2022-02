Guerra Russo-Ucraina | iniziano i negoziati in Bielorussia | “Le prossime 24 ore saranno cruciali”

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Qui i fatti più rilevanti successi in queste 15 ore per quanto riguarda il conflitto-Ucraino. “Le24 ore” ha detto il presidente ucraino, mentre le delegazioni die Russia si incontrano al confine bieloper intavolare un negoziato che possa fermare l’attaccocontro Kiev. Zelensky è in stretto contatto con gli alleati occidentali e in mattinata ha chiesto l’ammissione immediata all’Unione Europea. Da Kiev, intanto, arriva anche un nuovo bilancio delle vittime civili: 352 morti, tra i quali 14 bambini. Nel frattempo la comunità internazionale continua ad ampliare le sanzioni contro Mosca e ciò sembra aver provocato la chiusura della Borsa di Mosca oggi. Diversi Paesi, tra i quali l’Italia, hanno chiuso lo spazio aereo ...

SkyTG24 : Alcuni siti web governativi russi, compreso quello del Cremlino e del Ministero della Difesa, sono irraggiungibili… - MediasetTgcom24 : Spagna, marinaio ucraino affonda lo yacht di un oligarca russo: 'L'ho fatto perché è un venditore di armi'… - fanpage : ULTIM'ORA Il presidente russo Vladimir Putin avrebbe ordinato l'allerta del sistema difensivo nucleare russo.

L'Italia è infatti uno degli Stati che più dipendono dal gas: nel 2020 la quota di gas ... Le imprese italiane che trattano con Mosca sono circa 300: guerra e conseguenti sanzioni rischiano di ... Dalla crisi energetica, al rincaro di pasta, pane, carne e latte. Ma anche effetti sul turismo e sulle esportazioni del Made in Italy, in primis di vino.