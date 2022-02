Guerra Russia-Ucraina, Zelensky firma la richiesta di adesione all’Unione europea. Ma Borrell frena: “Il tema ora non è in agenda” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, insieme al primo ministro Denis Smihal e al presidente della Verchovna Rada (il Parlamento ucraino) Ruslan Stefanchuk, ha firmato la richiesta di adesione dello Stato – sotto assedio da parte dell’esercito russo – all’Unione europea. Andrii Sybiha, capo di gabinetto di Zelensky, ha scritto sulla propria pagina Facebook ufficiale che i documenti “stanno arrivando a Bruxelles”. Il momento delle sottoscrizioni è stato immortalato in un filmato postato sui social: tutti e tre i vertici istituzionali compaiono in abbigliamento militare. Si tratta dell’accelerazione di un processo avviato fin dalla rivoluzione del 2014, scatenata dal rifiuto da parte dell’allora presidente Viktor Yanukovych di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il presidente dell’Volodymyr, insieme al primo ministro Denis Smihal e al presidente della Verchovna Rada (il Parlamento ucraino) Ruslan Stefanchuk, hato ladidello Stato – sotto assedio da parte dell’esercito russo –. Andrii Sybiha, capo di gabinetto di, ha scritto sulla propria pagina Facebook ufficiale che i documenti “stanno arrivando a Bruxelles”. Il momento delle sottoscrizioni è stato immortalato in un filmato postato sui social: tutti e tre i vertici istituzionali compaiono in abbigliamento militare. Si tratta dell’accelerazione di un processo avviato fin dalla rivoluzione del 2014, scatenata dal rifiuto da parte dell’allora presidente Viktor Yanukovych di ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Facciamo tesoro delle parole del Papa. In queste ore l’Ucraina è sconvolta dalla guerra e a pagarne il prezzo più a… - CarloCalenda : Ammettere l’Ucraina nell’UE mentre è in guerra con la Russia vuol dire andare in guerra con la Russia. Guerra, non… - olgatokariuk : Voglio ringraziare giornaliste italiane bravissime e coraggiose @mannocchia e @ceciliasala che stanno facendo un gr… - LiberoReporter : LIVE Guerra Ucraina: finito primo round negoziati, prossimo giorno uno nuovo Finito il primo round di negoziati al… - sibilla75 : Guerra Russia-Ucraina, il delegato russo al vertice sul clima delle Nazioni Unite si scusa per l'invasione: 'Nessun… -