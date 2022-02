Guerra Russia-Ucraina, Unhcr: “Emergenza supera le nostre previsioni: già oltre 450 mila rifugiati. Sono soprattutto donne e bambini” (Di lunedì 28 febbraio 2022) “I rifugiati che stanno arrivando nei Paesi vicini all’Ucraina (Polonia, Romania e Ungheria), ieri sera erano già oltre 450mila. Se contiamo che ci Sono oltre 120mila persone spostate nella Federazione russa, si arriva già a quasi 500 mila nel giro di pochi giorni”. Così ad Ansa Chiara Cardoletti, rappresentante di Unhcr in Vaticano e San Marino. “Sono numeri molto alti – spiega – e ci indicano che quest’Emergenza potrà andare oltre, al di sopra delle 4 milioni di persone che avevamo stimato pochi giorni fa”. Coloro che arrivano Sono prevalentemente donne e bambini e persone anziane, perché gli uomini Sono precettati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) “Iche stanno arrivando nei Paesi vicini all’(Polonia, Romania e Ungheria), ieri sera erano già450. Se contiamo che ci120persone spostate nella Federazione russa, si arriva già a quasi 500nel giro di pochi giorni”. Così ad Ansa Chiara Cardoletti, rappresentante diin Vaticano e San Marino. “numeri molto alti – spiega – e ci indicano che quest’potrà andare, al di sopra delle 4 milioni di persone che avevamo stimato pochi giorni fa”. Coloro che arrivanoprevalentementee persone anziane, perché gli uominiprecettati ...

