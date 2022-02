Guerra Russia-Ucraina, quarta notte di assedio per Kiev: le strade della città spettrali illuminate solo dalle luci dell’ambulanza (Di lunedì 28 febbraio 2022) quarta notte di assedio per Kiev, che continua a difendersi dall’invasione russa. La capitale Ucraina deserta nella notte mentre vige il coprifuoco, illuminata solo dalle luci di un’ambulanza. Le immagini dalla sera fino all’alba che illumina la capitale, ancora libera dai russi L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022)diper, che continua a difendersi dall’invasione russa. La capitaledeserta nellamentre vige il coprifuoco, illuminatadi un’ambulanza. Le immagini dalla sera fino all’alba che illumina la capitale, ancora libera dai russi L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

