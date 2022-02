Guerra Russia – Ucraina | l’Italia in preallarme per il gas | cosa significa e cosa comporta

(Di lunedì 28 febbraio 2022) In costanza del fluido scenario ditraattiva lo stato diper il gas. Un provvedimento reso noto, poche ore fa, dal Ministero della Transizione ecologica, autorità competente per la sicurezza degli approvvigionamenti nel Paese. A stretto giro, le precisazioni sull’attuale quadro eper il gas in Italia La recrudescenza delle tensioni e l’escalation militare in, dopo l’avvio dell’invasione da parte di Mosca, spingono alcuni governi occidentali, tra cui, a predisporre un attento monitoraggio della situazione anche sulle forniture di gas, ...

Advertising

CottarelliCPI : Al di là del merito della questione, è evidente che sanzioni che non tocchino le importazioni (di gas e altro) dall… - olgatokariuk : Voglio ringraziare giornaliste italiane bravissime e coraggiose @mannocchia e @ceciliasala che stanno facendo un gr… - GiuseppeConteIT : Facciamo tesoro delle parole del Papa. In queste ore l’Ucraina è sconvolta dalla guerra e a pagarne il prezzo più a… - Sercit1 : RT @icebergfinanza: RUSSIA...LA TERZA GUERRA MONDIALE! - icebergfinanza - mcristinabenve : RT @masechi: ?? === Il ministro degli Esteri cinese sulla Russia e le sanzioni: la Cina si oppone a sanzioni illegali e unilaterali #Russia… -

Ultime Notizie dalla rete : Guerra Russia

7.50 - Si tiene questa mattina alle 11 un nuovo Consiglio di difesa sullain Ucraina ...parlerà con "alleati e partner per discutere degli ultimi sviluppi in relazione all'attacco della...Quinta notte di bombardamenti, soprattutto nelle città di Kiev e Kharkiv. Le prossime ore saranno cruciali per un possibile cessate il fuoco: al via i colloqui tra le delegazioni die Ucraina al confine con la ...Sit in in piazza Aldo Moro, ieri sera a Battipaglia, in sostegno dell’Ucraina. Decine di persone ad invocare lo stop alla guerra.L'ora è buia e le parole del cardinale Pietro Parolin rispecchiano il momento. Aleggia lo spettro della terza guerra mondiale e Vaticano si stanno moltiplicando gli sforzi per ...