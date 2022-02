Guerra Russia-Ucraina, la Svizzera si allinea “integralmente” alle sanzioni Ue contro Mosca. Il governo: “Passo ponderato e inequivocabile” (Di lunedì 28 febbraio 2022) La Svizzera si allinea “integralmente” alle sanzioni imposte dall’Unione europea alla Russia nell’ambito della crisi Ucraina, annuncia il presidente della Confederazione Ignazio Cassis. Una svolta storica, che interrompe di fatto la storica neutralità del Paese elvetico. Anche Berna, dunque, adotterà “tutte“ le misure annunciate domenica dalla presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen e dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel, incluso il congelamento dei beni degli oligarchi russi e dello stesso presidente Vladimir Putin. Il Consiglio federale, cioè l’esecutivo svizzero – ha detto Cassis in conferenza stampa – “sta facendo questo Passo con convinzione, in modo ponderato e inequivocabile“. Già ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Lasiimposte dall’Unione europea allanell’ambito della crisi, annuncia il presidente della Confederazione Ignazio Cassis. Una svolta storica, che interrompe di fatto la storica neutralità del Paese elvetico. Anche Berna, dunque, adotterà “tutte“ le misure annunciate domenica dalla presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen e dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel, incluso il congelamento dei beni degli oligarchi russi e dello stesso presidente Vladimir Putin. Il Consiglio federale, cioè l’esecutivo svizzero – ha detto Cassis in conferenza stampa – “sta facendo questocon convinzione, in modo“. Già ...

