Guerra Russia-Ucraina, la relazione degli 007: “Mosca vuole dominare l’area ex-sovietica. Italia in grado di reggere lo stop del gasdotto” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Mosca ha aumentato i suoi sforzi per “riaffermare la propria primazia” nell’area post-sovietica: è la principale chiave di lettura offerta dagli 007 Italiani per spiegare l’invasione dell’Ucraina da parte delle truppe russe, lanciate all’assalto da Vladimir Putin. La relazione annuale dell’intelligence al Parlamento, sebbene chiusa a dicembre del 2021, già definisce “centrale” in questa strategia proprio la crisi Ucraina e spiega come le bozze di trattato sulle garanzie di sicurezza con gli Usa e la Nato, divulgate dal Cremlino nel dicembre scorso, vadano lette come il “potenziale innesco di un negoziato su una nuova architettura securitaria europea“. Per il Cremlino, rilevano i servizi segreti, “le Repubbliche ex sovietiche sono considerate come il perimetro minimo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022)ha aumentato i suoi sforzi per “riaffermare la propria primazia” nelpost-: è la principale chiave di lettura offerta dagli 007ni per spiegare l’invasione dell’da parte delle truppe russe, lanciate all’assalto da Vladimir Putin. Laannuale dell’intelligence al Parlamento, sebbene chiusa a dicembre del 2021, già definisce “centrale” in questa strategia proprio la crisie spiega come le bozze di trattato sulle garanzie di sicurezza con gli Usa e la Nato, divulgate dal Cremlino nel dicembre scorso, vadano lette come il “potenziale innesco di un negoziato su una nuova architettura securitaria europea“. Per il Cremlino, rilevano i servizi segreti, “le Repubbliche ex sovietiche sono considerate come il perimetro minimo di ...

