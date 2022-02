Guerra Russia-Ucraina, la nazionale russa a rischio esclusione mondiale: la situazione (Di lunedì 28 febbraio 2022) La Russia potrebbe essere esclusa dal calcio internazionale. Nella giornata di ieri la Fifa ha infatti cercato la strada del compromesso rispetto alle richieste di Polonia, Svezia e Repubblica Ceca di non affrontare la nazionale russa nelle qualificazioni a Qatar: via la denominazione ufficiale, l’inno e lo stemma, oltre alla necessità di giocare in campo neutro eventuali partite casalinghe. Una soluzione che però non soddisfa le federcalcio di Varsavia, Stoccolma e Praga, pronte a non scendere in campo nelle gare in programma a fine marzo. Gianni Infantino presidente della FifaLe prossime evoluzioni potrebbero andare nella direzione dell’esclusione della Russia dalla FIFA. La stessa confederazione, evidenzia La Gazzetta dello Sport, nel comunicato diramato ieri non ha chiuso le ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 28 febbraio 2022) Lapotrebbe essere esclusa dal calcio inter. Nella giornata di ieri la Fifa ha infatti cercato la strada del compromesso rispetto alle richieste di Polonia, Svezia e Repubblica Ceca di non affrontare lanelle qualificazioni a Qatar: via la denominazione ufficiale, l’inno e lo stemma, oltre alla necessità di giocare in campo neutro eventuali partite casalinghe. Una soluzione che però non soddisfa le federcalcio di Varsavia, Stoccolma e Praga, pronte a non scendere in campo nelle gare in programma a fine marzo. Gianni Infantino presidente della FifaLe prossime evoluzioni potrebbero andare nella direzione dell’delladalla FIFA. La stessa confederazione, evidenzia La Gazzetta dello Sport, nel comunicato diramato ieri non ha chiuso le ...

