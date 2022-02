Guerra Russia-Ucraina, la festa di Carnevale di Colonia si trasforma in una marcia per la pace: decine di migliaia di persone in strada – Video (Di lunedì 28 febbraio 2022) Doveva essere la festa del ritorno al Carnevale dopo il Covid, è diventata una manifestazione per la pace in Ucraina. Oggi a Colonia è il giorno della tradizionale parata di carri del “lunedì delle rose” e una folla mai vista ha affollato la città renana per protestare contro l’invasione russa. Secondo il comitato del Carnevale di Colonia a mezzogiorno c’erano 150mila persone e la folla continuava ad aumentare. “E’ impressionante quanta gente c’è nelle strade”, ha detto un portavoce della polizia. Vogliamo dare tutti “un segnale di solidarietà per gli ucraini e un segnale contro la Guerra in Europa”, ha detto il responsabile della parata di Carnevale, Holger Kirsch. “E’ la più importante processione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Doveva essere ladel ritorno aldopo il Covid, è diventata una manizione per lain. Oggi aè il giorno della tradizionale parata di carri del “lunedì delle rose” e una folla mai vista ha affollato la città renana per protestare contro l’invasione russa. Secondo il comitato deldia mezzogiorno c’erano 150milae la folla continuava ad aumentare. “E’ impressionante quanta gente c’è nelle strade”, ha detto un portavoce della polizia. Vogliamo dare tutti “un segnale di solidarietà per gli ucraini e un segnale contro lain Europa”, ha detto il responsabile della parata di, Holger Kirsch. “E’ la più importante processione ...

