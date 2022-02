Guerra Russia-Ucraina, il rublo crolla in apertura. La Banca centrale di Mosca alza i tassi al 20%. Volano i prezzi di gas e grano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il rublo apre in forte calo (-8%) all’avvio del mercato ufficiale di Mosca dopo che la Banca centrale ha ritardato l’inizio delle contrattazioni di tre ore, visto che gli scambi in pre-apertura assestata il calo attorno al 30 per cento in virtù delle sanzioni imposte dall’Occidente alla Russia per l’invasione dell’Ucraina. Gli spread del rublo sono aumentati di otto volte, con market maker da Sidney a Hong Kong che si tirano indietro. Così, mentre il blocco deciso da Ue, Usa e altri Paesi occidentali, sta facendo schizzare il prezzo di gas e grano, la Banca centrale di Mosca sta provando anche altre contromisure per evitare un tracollo del mercato finanziario interno con effetti a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ilapre in forte calo (-8%) all’avvio del mercato ufficiale didopo che laha ritardato l’inizio delle contrattazioni di tre ore, visto che gli scambi in pre-assestata il calo attorno al 30 per cento in virtù delle sanzioni imposte dall’Occidente allaper l’invasione dell’. Gli spread delsono aumentati di otto volte, con market maker da Sidney a Hong Kong che si tirano indietro. Così, mentre il blocco deciso da Ue, Usa e altri Paesi occidentali, sta facendo schizzare il prezzo di gas e, ladista provando anche altre contromisure per evitare un tracollo del mercato finanziario interno con effetti a ...

