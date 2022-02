Guerra Russia-Ucraina, il Pd contro la Rai “filo-Putin”: il corrispondente da Mosca sotto attacco per aver ricordato l’allargamento Nato (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tutti contro la Rai “filoPutiniana“. E contro Marc Innaro, dal 2014 capo dell’ufficio di corrispondenza del servizio pubblico a Mosca. I motivi? Una frase “politicamente scorretta” di Innaro durante un collegamento a Tg2 Post e l’intervista a RaiNews 24 di una documentarista, Sara Reginella, che ha giustificato l’invasione con la repressione della popolazione russofona nel Donbass da parte del govero ucraino. Abbastanza per scatenare la reazione indignata del Pd, portare il caso in Commissione di Vigilanza e mettere a rischio – a quanto pare – lo stesso posto di lavoro del corrispondente. L’intervento del corrispondente – Partiamo proprio da Innaro, che sabato sera – come nei giorni precedenti – era in collegamento con lo studio della trasmissione di approfondimento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tuttila Rai “iana“. EMarc Innaro, dal 2014 capo dell’ufficio di corrispondenza del servizio pubblico a. I motivi? Una frase “politicamente scorretta” di Innaro durante un collegamento a Tg2 Post e l’intervista a RaiNews 24 di una documentarista, Sara Reginella, che ha giustificato l’invasione con la repressione della popolazione russofona nel Donbass da parte del govero ucraino. Abbastanza per scatenare la reazione indignata del Pd, portare il caso in Commissione di Vigilanza e mettere a rischio – a quanto pare – lo stesso posto di lavoro del. L’intervento del– Partiamo proprio da Innaro, che sabato sera – come nei giorni precedenti – era in collegamento con lo studio della trasmissione di approfondimento ...

