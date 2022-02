Guerra Russia-Ucraina, il patron del Chelsea Abramovich al tavolo dei negoziati: “È l’unico tra gli oligarchi russi che si è reso disponibile” (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’oligarca russo Roman Abramovich, tra gli uomini d’affari più ricchi del Paese, sta tentando di aiutare i negoziati fra russia e Ucraina e favorire la pace. Lo ha confermato un portavoce del club di calcio londinese del Chelsea, di cui l’uomo d’affari ha lasciato la presidenza pochi giorni fa (restandone tuttavia proprietario). È stata la parte Ucraina, comunica il Chelsea, a contattare Abramovich “per dare sostegno alla ricerca di una soluzione pacifica”, e lui “ci sta provando fin da quel momento”. “Tenuto conto di ciò che c’è in gioco, vi chiediamo di comprendere la nostra scelta di non aver voluto commentare la situazione in sé, né il suo coinvolgimento”, ha aggiunto il portavoce all’agenzia britannica Pa, limitandosi a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’oligarca russo Roman, tra gli uomini d’affari più ricchi del Paese, sta tentando di aiutare ifrae favorire la pace. Lo ha confermato un portavoce del club di calcio londinese del, di cui l’uomo d’affari ha lasciato la presidenza pochi giorni fa (restandone tuttavia proprietario). È stata la parte, comunica il, a contattare“per dare sostegno alla ricerca di una soluzione pacifica”, e lui “ci sta provando fin da quel momento”. “Tenuto conto di ciò che c’è in gioco, vi chiediamo di comprendere la nostra scelta di non aver voluto commentare la situazione in sé, né il suo coinvolgimento”, ha aggiunto il portavoce all’agenzia britannica Pa, limitandosi a ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Facciamo tesoro delle parole del Papa. In queste ore l’Ucraina è sconvolta dalla guerra e a pagarne il prezzo più a… - olgatokariuk : Voglio ringraziare giornaliste italiane bravissime e coraggiose @mannocchia e @ceciliasala che stanno facendo un gr… - chetempochefa : Anche oggi diverse persone in Russia continuano con coraggio a manifestare contro la guerra, scendendo in strada a… - lifestyleblogit : Guerra Ucraina-Russia, elicottero russo abbattuto - Video - - GiovanniTarchi : RT @fdragoni: Non sono un esperto di guerra ergo mi rimetto a chi ne sa più di me.dalle immagini che vediamo in rete ed in TV vi sembra che… -