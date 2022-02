Guerra Russia-Ucraina, il delegato russo al vertice sul clima delle Nazioni Unite si scusa per l’invasione: “Nessuna giustificazione” (Di lunedì 28 febbraio 2022) “Consentitemi di porgere le scuse da parte di tutti i russi che non sono stati capaci di prevenire questo evento”. Queste le parole di Oleg Anisimov, capodelegazione russo alla conferenza sul clima delle Nazioni Unite, durante la plenaria di chiusura del forum di 195 Nazioni (L’Intergovernmental Panel on climate Change, Ipcc) che si è riunito virtualmente domenica 27 febbraio. Chi vede quello che sta succedendo, ha aggiunto Anisimov parlando in russo, “non trova alcuna giustificazione per l’attacco all’Ucraina”. Secondo quanto riporta France24, l’intervento a sorpresa del funzionario russo ha fatto seguito a una dichiarazione dal vivo della sua controparte Ucraina, Svitlana Krakovska, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) “Consentitemi di porgere le scuse da parte di tutti i russi che non sono stati capaci di prevenire questo evento”. Queste le parole di Oleg Anisimov, capodelegazionealla conferenza sul, durante la plenaria di chiusura del forum di 195(L’Intergovernmental Panel onte Change, Ipcc) che si è riunito virtualmente domenica 27 febbraio. Chi vede quello che sta succedendo, ha aggiunto Anisimov parlando in, “non trova alcunaper l’attacco all’”. Secondo quanto riporta France24, l’intervento a sorpresa del funzionarioha fatto seguito a una dichiarazione dal vivo della sua controparte, Svitlana Krakovska, ...

