Guerra Russia-Ucraina, il cantante Andriy Khlyvnyuk si arruola e canta in piazza a Kiev – Video (Di lunedì 28 febbraio 2022) Andriy Khlyvnyuk, cantante leader del gruppo hip-hop BoomBox molto popolare in patria e con oltre 100 milioni di visualizzazioni su Youtube, si è arruolato per difendere Kiev dall’invasione russa. Su Instagram ha pubblicato un breve Video in cui viene ritratto in piazza Sofia, fucile in braccio e mimetica, mentre canta una canzone popolare. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022)leader del gruppo hip-hop BoomBox molto popolare in patria e con oltre 100 milioni di visualizzazioni su Youtube, si èto per difenderedall’invasione russa. Su Instagram ha pubblicato un brevein cui viene ritratto inSofia, fucile in braccio e mimetica, mentreuna canzone popolare. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

GiuseppeConteIT : Facciamo tesoro delle parole del Papa. In queste ore l’Ucraina è sconvolta dalla guerra e a pagarne il prezzo più a… - olgatokariuk : Voglio ringraziare giornaliste italiane bravissime e coraggiose @mannocchia e @ceciliasala che stanno facendo un gr… - chetempochefa : Anche oggi diverse persone in Russia continuano con coraggio a manifestare contro la guerra, scendendo in strada a… - tazio_c : RT @ConteZero76: Ricordo a Calenda ed a tutti quelli che 'non si può entrare nell'UE mentre si è in guerra' che la Russia non ha mai formal… - FabioInnocent10 : UE e NATO non vogliono la pace fra Russia e Ucraina. Vogliono essere anzi certi che le tensioni proseguano e che l'… -