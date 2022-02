Guerra Russia-Ucraina, Guterres (Onu): “Rischio della peggiore crisi umanitaria europea in decenni. Inaccettabile escalation di violenza” (Di lunedì 28 febbraio 2022) “Ci troviamo di fronte a quella che potrebbe facilmente diventare la peggiore crisi umanitaria e dei rifugiati in Europa negli ultimi decenni”. A dirlo, parlando durante la riunione speciale d’emergenza dell’Assemblea Generale Onu sull’Ucraina, è il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Il numero di rifugiati e sfollati, ha sottolineato, aumenta ogni minuto. “I combattimenti in Ucraina devono finire. Stanno imperversando in tutto il paese, dall’aria, dalla terra e dal mare – ha detto iniziando il suo discorso – Devono cessare ora, basta. I soldati devono tornare alle loro caserme”. Guterres ha esortato i leader ad “andare verso la pace”, sottolineando che “la semplice idea di un conflitto nucleare è semplicemente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) “Ci troviamo di fronte a quella che potrebbe facilmente diventare lae dei rifugiati in Europa negli ultimi”. A dirlo, parlando durante la riunione speciale d’emergenza dell’Assemblea Generale Onu sull’, è il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio. Il numero di rifugiati e sfollati, ha sottolineato, aumenta ogni minuto. “I combattimenti indevono finire. Stanno imperversando in tutto il paese, dall’aria, dalla terra e dal mare – ha detto iniziando il suo discorso – Devono cessare ora, basta. I soldati devono tornare alle loro caserme”.ha esortato i leader ad “andare verso la pace”, sottolineando che “la semplice idea di un conflitto nucleare è semplicemente ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Facciamo tesoro delle parole del Papa. In queste ore l’Ucraina è sconvolta dalla guerra e a pagarne il prezzo più a… - CarloCalenda : Ammettere l’Ucraina nell’UE mentre è in guerra con la Russia vuol dire andare in guerra con la Russia. Guerra, non… - olgatokariuk : Voglio ringraziare giornaliste italiane bravissime e coraggiose @mannocchia e @ceciliasala che stanno facendo un gr… - IltuttologoLS : RT @motl1999: Ad oggi gli unici ad aver usato l'atomica sono solo gli Usa,e a guerra ormai vinta!! Centinaia di migliaia di morti per manda… - ontoxy : RT @ilriformista: La #Russia potrebbe spostare nello spazio cibernetico il campo di guerra e l’Italia è preda facile: tutta ‘colpa’ di #Kas… -