Guerra Russia-Ucraina, governo dichiara stato d’emergenza fino al 31 dicembre. Le misure: aiuti a Kiev e possibili razionamenti del gas (Di lunedì 28 febbraio 2022) Un nuovo stato di emergenza, questa volta non per la pandemia ma per l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Il Consiglio dei ministri “ha deciso di incrementare le misure di soccorso ed assistenza alle persone che, in maniera massiccia, stanno cercando e cercheranno rifugio nell’Unione europea. Per questo motivo ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2022, rivolto ad assicurare soccorso e assistenza alla popolazione Ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto”. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi, al termine del vertice cha ha approvato il nuovo decreto con ‘ulteriori misure urgenti contro la crisi in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Un nuovodi emergenza, questa volta non per la pandemia ma per l’invasione dell’da parte della. Il Consiglio dei ministri “ha deciso di incrementare ledi soccorso ed assistenza alle persone che, in maniera massiccia, stanno cercando e cercheranno rifugio nell’Unione europea. Per questo motivo ha deliberato lazione dellodi emergenza,al 312022, rivolto ad assicurare soccorso e assistenza alla popolazionesul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto”. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi, al termine del vertice cha ha approvato il nuovo decreto con ‘ulterioriurgenti contro la crisi in ...

