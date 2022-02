Guerra Russia-Ucraina | Gomez a La7 | “Non siamo mai stati così vicini a una guerra nucleare Cosa accadrà se verranno bombardate le case?”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 febbraio 2022) “Col senno di poi posdire che le decine di migliaia di soldati ammassati dallasul confine non servivano esclusivamente per il Donbass. Non so se ce ne rendiamo conto, ma nonmaitantoa unadalla crisi della Baia dei Porci”. Sono le parole del direttore de ilFattoQuotidiano.it, Peter, ospite di Massimo Giletti a Non è l’Arena, su La7. “se i civili decideranno di imbracciare le armi e difendere, metro per metro, il loro territorio e la loro libertà?se ladeciderà di bombardare le abitazioni?”. Video La7 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.