Guerra Russia-Ucraina, Di Maio ad Algeri: "Governo impegnato ad aumentare le forniture di gas da altri partner internazionali" (Di lunedì 28 febbraio 2022) "L'Italia è impegnata ad aumentare le forniture di gas da vari partner internazionali". A dirlo è stato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, alla stampa, nel corso della sua visita in Algeria. "Algeri in questo senso – ha detto – si è sempre dimostrato un partner affidabile". L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

