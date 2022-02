Guerra Russia-Ucraina, Cingolani: “Serve strategia per sganciarsi dalla dipendenza del gas russo, bisogna accelerare sulle rinnovabili” (Di lunedì 28 febbraio 2022) “L’Italia ha un piano molto chiaro: nel brevissimo termine, nell’ordine di settimane, non c’è nessun problema di approvvigionamento, dal prossimo anno c’è da affrontare il problema dello stoccaggio, ma abbiamo una strategia per il breve, il medio e il lungo termine, per sganciarci dalla dipendenza del gas russo”. Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, a margine del Consiglio Ue Energia a Bruxelles, evidenziando che la riduzione degli stock invernali in Italia è “in linea” col passato e che l’impegno è ora quello di lavorare per le scorte per l’anno prossimo. Sul piano europeo, il ministro ha ribadito l’impegno di Roma per gli stoccaggi comuni “anche su forma volontaria”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) “L’Italia ha un piano molto chiaro: nel brevissimo termine, nell’ordine di settimane, non c’è nessun problema di approvvigionamento, dal prossimo anno c’è da affrontare il problema dello stoccaggio, ma abbiamo unaper il breve, il medio e il lungo termine, per sganciarcidel gas”. Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto, a margine del Consiglio Ue Energia a Bruxelles, evidenziando che la riduzione degli stock invernali in Italia è “in linea” col passato e che l’impegno è ora quello di lavorare per le scorte per l’anno prossimo. Sul piano europeo, il ministro ha ribadito l’impegno di Roma per gli stoccaggi comuni “anche su forma volontaria”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

