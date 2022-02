Guerra Russia-Ucraina, Anna Safroncik: “Mio padre sta provando a scappare da Kiev. Giornate di angoscia per la mia famiglia” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Anna Safroncik torna ad aggiornare i fan sulla situazione in Ucraina. Sulla propria pagina Instagram, l’attrice – nata a Kiev nel 1981 – ha scritto: “In queste Giornate di angoscia per la mia famiglia che cerca di scappare dalla Guerra e il mio popolo stremato e spaventato, vorrei ringraziare tutti, ma proprio tutti per il vostro supporto e la solidarietà”. Poi ancora nel post pubblicato oggi 28 febbraio: “Mai avrei pensato che i miei incubi di quando ero bambina, ricordando Chernobyl, la caduta del comunismo e la perestroika, la fuga verso l’Italia, si sarebbero ripresentati , così inaspettatamente in larga scala e in modo così violento”. Infine ha concluso: “Prego per la mia famiglia. Prego per la mia gente. Prego ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022)torna ad aggiornare i fan sulla situazione in. Sulla propria pagina Instagram, l’attrice – nata anel 1981 – ha scritto: “In questediper la miache cerca didallae il mio popolo stremato e spaventato, vorrei ringraziare tutti, ma proprio tutti per il vostro supporto e la solidarietà”. Poi ancora nel post pubblicato oggi 28 febbraio: “Mai avrei pensato che i miei incubi di quando ero bambina, ricordando Chernobyl, la caduta del comunismo e la perestroika, la fuga verso l’Italia, si sarebbero ripresentati , così inaspettatamente in larga scala e in modo così violento”. Infine ha concluso: “Prego per la mia. Prego per la mia gente. Prego ...

