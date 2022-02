Guerra Russia-Ucraina | a Leopoli un birrificio converte la produzione e inizia a realizzare molotov da usare contro i militari di Mosca

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 febbraio 2022) IlPravda di, nell’occidentale, ha sospeso le sue ordinarie attività per dedicarsi alla creazione di bottiglie incendiarieda impiegarerussi, dopo l’invito in questo senso alla popolazione civile giunto dal ministero della Difesa di Kiev e la diffusione di tutorial su come realizzarle. “Qualcuno deve farlo – ha motivato la scelta il proprietario – Abbiamo delle capacità, abbiamo attraversato la rivoluzione del 2014, il Maidan, dove abbiamo dovuto fare uso di. Questa è stata la nostra decisione di base del nostro personale aldi fare tutto il possibile, quando possibile, per aiutare a vincere questa. Stiamo preparando tantequante ci ...