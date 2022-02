Guerra in Ucraina, un’enorme colonna di mezzi militari russi sulla strada per Kiev – Le foto (Di lunedì 28 febbraio 2022) Mentre gli ucraini continuano a respingere gli attacchi russi intorno a Kiev, nuove immagini satellitari mostrano che un convoglio militare russo lungo più di 3 miglia si trova su una strada che si dirige verso la capitale. Lo scrive la Cnn. Secondo Maxar Tecnologies, la società di foto satellitari americana, il convoglio è stato immortalato nelle immagini domenica intorno alle 10:56 ora locale sulla strada P-02-02 vicino a Ivankiv, che si trova a circa 40 miglia (60 chilometri) a nord-ovest della Capitale Ucraina. La strada P-02-02 va verso Kiev. Maxar ha identificato anche camion di carburante e logistici, oltre a carri armati, veicoli di fanteria e artiglieria semovente che si muovevano nel convoglio. Leggi anche: I ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 febbraio 2022) Mentre gli ucraini continuano a respingere gli attacchiintorno a, nuove immagini satellitari mostrano che un convoglio militare russo lungo più di 3 miglia si trova su unache si dirige verso la capitale. Lo scrive la Cnn. Secondo Maxar Tecnologies, la società disatellitari americana, il convoglio è stato immortalato nelle immagini domenica intorno alle 10:56 ora localeP-02-02 vicino a Ivankiv, che si trova a circa 40 miglia (60 chilometri) a nord-ovest della Capitale. LaP-02-02 va verso. Maxar ha identificato anche camion di carburante e logistici, oltre a carri armati, veicoli di fanteria e artiglieria semovente che si muovevano nel convoglio. Leggi anche: I ...

Advertising

Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - pietroraffa : La Svezia, che tradizionalmente non invia armi a Paesi in guerra, ha fatto un'eccezione e ha inviato 5 mila lanciar… - francesco_c_69 : RT @franborgonovo: In #Ucraina i non vaccinati sono la stragrande maggioranza della popolazione. Tutti vogliono la guerra per la libertà di… - Sberlik : RT @intuslegens: Escludere la Russia dallo SWIFT significa non poterne più comprare il gas. Per l'Italia significa dimezzare le forniture… -