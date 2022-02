Guerra in Ucraina, sono 60 i foreign fighters italiani. «Neri» e «rossi». L’allarme dell’Antiterrorismo (Di lunedì 28 febbraio 2022) Sarebbero una sessantina i foreign fighters italiani presenti in Ucraina orientale tra le file dei separatisti e dei nazionalisti. Il totale di stranieri è di 17 mila persone provenienti da 50 paesi diversi. Il rischio, dice l’Antiterrorismo secondo il Corriere della Sera, è un «travaso in organizzazioni che fanno parte della galassia dell’ultranazionalismo» al loro rientro. Per loro l’Ucraina diventa quello che la Siria è stata per i jihadisti. E «potrebbero rientrare come terroristi capaci di compiere attentati e soprattutto di diventare “cattivi maestri” per tanti giovani». «Il generalissimo» «L’Ucraina come Stato unitario cesserà di esistere, ha venduto l’anima al diavolo», scrive dall’ospedale di Lugansk Andrea Palmeri, già ormai celebre come mercenario italiano nel ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 febbraio 2022) Sarebbero una sessantina ipresenti inorientale tra le file dei separatisti e dei nazionalisti. Il totale di stranieri è di 17 mila persone provenienti da 50 paesi diversi. Il rischio, dice l’Antiterrorismo secondo il Corriere della Sera, è un «travaso in organizzazioni che fanno parte della galassia dell’ultranazionalismo» al loro rientro. Per loro l’diventa quello che la Siria è stata per i jihadisti. E «potrebbero rientrare come terroristi capaci di compiere attentati e soprattutto di diventare “cattivi maestri” per tanti giovani». «Il generalissimo» «L’come Stato unitario cesserà di esistere, ha venduto l’anima al diavolo», scrive dall’ospedale di Lugansk Andrea Palmeri, già ormai celebre come mercenario italiano nel ...

