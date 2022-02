Guerra in Ucraina, riunione straordinaria in Municipio X: “Servono azioni concrete” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ostia – “In questi giorni tremendi per l’Europa, sconvolta dal ritorno della Guerra, vogliamo esprimere tutta la nostra vicinanza a quanti stanno soffrendo e temendo per la vita propria e di quelli dei propri cari. Le immagini che ci giungono dall’Ucraina sono terribili, assistiamo al dolore di centinaia di migliaia di persone che abbandonano il proprio Paese, la propria casa e quindi le proprie radici”. Inizia così una nota diffusa da Mario Falconi, presidente del Municipio X di Roma, che spiega: “Come Presidente di Municipio mi sono a lungo interrogato su cosa potessi fare per dare un segnale tangibile di vicinanza al popolo ucraino, e per questo motivo ho deciso di convocare per le ore 12.00 di oggi una riunione straordinaria di giunta in cui valutare tutte le possibili opzioni di ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ostia – “In questi giorni tremendi per l’Europa, sconvolta dal ritorno della, vogliamo esprimere tutta la nostra vicinanza a quanti stanno soffrendo e temendo per la vita propria e di quelli dei propri cari. Le immagini che ci giungono dall’sono terribili, assistiamo al dolore di centinaia di migliaia di persone che abbandonano il proprio Paese, la propria casa e quindi le proprie radici”. Inizia così una nota diffusa da Mario Falconi, presidente delX di Roma, che spiega: “Come Presidente dimi sono a lungo interrogato su cosa potessi fare per dare un segnale tangibile di vicinanza al popolo ucraino, e per questo motivo ho deciso di convocare per le ore 12.00 di oggi unadi giunta in cui valutare tutte le possibili opzioni di ...

