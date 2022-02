Guerra in Ucraina, Palazzo Chigi dichiara lo stato di emergenza. Approvato un nuovo decreto urgente. Ecco tutte le misure previste (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il Consiglio dei ministri, su proposta del premier Mario Draghi, come preannunciato in mattinata (leggi l’articolo), ha Approvato un nuovo decreto legge che introduce ulteriori misure urgenti sulla Guerra in Ucraina, dopo il primi provvedimenti adottati nei giorni scorsi (leggi l’articolo). Guerra in Ucraina, nuovi provvedimenti su difesa, energia e accoglienza profughi “Il decreto interviene, alla luce dell’emergenza in atto, in diversi ambiti” riferisce Palazzo Chigi in una nota. “In particolare – aggiunge il Governo -, il provvedimento contiene una norma abilitante che, dopo una preventiva risoluzione delle Camere, consente al Ministro della difesa di adottare un ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il Consiglio dei ministri, su proposta del premier Mario Draghi, come preannunciato in mattinata (leggi l’articolo), haunlegge che introduce ulterioriurgenti sullain, dopo il primi provvedimenti adottati nei giorni scorsi (leggi l’articolo).in, nuovi provvedimenti su difesa, energia e accoglienza profughi “Ilinterviene, alla luce dell’in atto, in diversi ambiti” riferiscein una nota. “In particolare – aggiunge il Governo -, il provvedimento contiene una norma abilitante che, dopo una preventiva risoluzione delle Camere, consente al Ministro della difesa di adottare un ...

