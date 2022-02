Guerra in Ucraina, oggi il Consiglio dei ministri su energia e aiuti. L’Italia invierà a Kiev mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari (Di lunedì 28 febbraio 2022) Si riunirà nel pomeriggio di oggi il Consiglio dei ministri per adottare nuove misure per fare fronte alla crisi internazionale legata alla Guerra in Ucraina. Il Governo, come già fatto nei giorni scorsi (leggi l’articolo), interverrà per garantire sostegno e assistenza al popolo ucraino attraverso la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative. Questa misura integrerà il contenuto del decreto legge già approvato lo scorso 25 febbraio (qui la nota di Palazzo Chigi). Guerra in Ucraina, L’Italia invierà a Kiev mezzi, materiali ed equipaggiamenti ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 28 febbraio 2022) Si riunirà nel pomeriggio diildeiper adottare nuove misure per fare fronte alla crisi internazionale legata allain. Il Governo, come già fatto nei giorni scorsi (leggi l’articolo), interverrà per garantire sostegno e assistenza al popolo ucraino attraverso la cessione diedalle autorità governative. Questa misura integrerà il contenuto del decreto legge già approvato lo scorso 25 febbraio (qui la nota di Palazzo Chigi).ined...

Advertising

Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - pietroraffa : La Svezia, che tradizionalmente non invia armi a Paesi in guerra, ha fatto un'eccezione e ha inviato 5 mila lanciar… - rnuvoledidrago : RT @CarloCalenda: Ammettere l’Ucraina nell’UE mentre è in guerra con la Russia vuol dire andare in guerra con la Russia. Guerra, non sanzio… - AndreaFerigo : RT @Jll_Mora: 2/2 Twittato da @KasperReloaded segue Cronistoria guerra in Ucraina -