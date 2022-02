Guerra in Ucraina: negoziato e telefonata Putin-Macron: il punto (Di lunedì 28 febbraio 2022) negoziato Russia-Ucraina in Bielorussia e una telefonata tra Putin e Macron. Sono i due fatti chiave avvenuti nel pomeriggio del 28 febbraio, a margine di una Guerra in Ucraina che prosegue. Una giornata in cui il leader russo ha ribadito a quello francese la possibilità di un accordo con l'Ucraina quando questa raggiungerà uno status neutrale. Questo mentre a Gomel, in Bielorussia, si teneva l'atteso vertice che si sperava potesse avvicinare le parti verso la fine delle ostilità. Un incontro che non è stato risolutivo, ma ha ha aperto spazio alla possibilità che possa essercene un altro dove si potrebbe avere qualche speranza in più rispetto ad una possibile risoluzione della crisi. Guerra in Ucraina: cosa si sono ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 28 febbraio 2022)Russia-in Bielorussia e unatra. Sono i due fatti chiave avvenuti nel pomeriggio del 28 febbraio, a margine di unainche prosegue. Una giornata in cui il leader russo ha ribadito a quello francese la possibilità di un accordo con l'quando questa raggiungerà uno status neutrale. Questo mentre a Gomel, in Bielorussia, si teneva l'atteso vertice che si sperava potesse avvicinare le parti verso la fine delle ostilità. Un incontro che non è stato risolutivo, ma ha ha aperto spazio alla possibilità che possa essercene un altro dove si potrebbe avere qualche speranza in più rispetto ad una possibile risoluzione della crisi.in: cosa si sono ...

