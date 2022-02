Guerra in Ucraina | M5S | Sì al sostegno a Kiev per legittima difesa “L’aggressione militare della Russia non può lasciarci indifferenti o silenti”

Advertising

Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - pietroraffa : La Svezia, che tradizionalmente non invia armi a Paesi in guerra, ha fatto un'eccezione e ha inviato 5 mila lanciar… - Fra19120426 : RT @fanpage: #Anonymous ha rivendicato con un tweet un attacco hacker alle ferrovie bielorusse, sostenendo che tutti i servizi resteranno d… - JollyRoger0039 : RT @PolScorr: Un altro missile di #Putin, di quelli che 'mireremo solo a obbiettivi militare'? Lanciato nel bel mezzo di una strada al cen… -

Il giornalista de La Stampa , Giordano Stabile , affronta il tema del nucleare dopo le continue minacce del presidente russo, Vladimir Putin. Lo zar sta prendendo davvero in considerazione l'idea di ...Su Formiche Lawrence Freedman , professore emerito del King's College di Londra, dice: ""L'evidente resistenzae i costi dellaper entrambe le parti aumentano anche la posta in gioco ...(Teleborsa) - "Queste sanzioni sono l'unica via, oltre alla diplomazia e la ricerca di accordi, per non fare una Terza guerra mondiale. Ce lo dobbiamo dire e dobbiamo ricordarci di quei ...Forte appello del magistrato Laura Condemi ai colleghi del Tribunale di Roma perché si condanni la guerra in corso con la sospensione delle udienze per un minuto dalle 12 di domani per 7 giorni.