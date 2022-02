Guerra in Ucraina, lo street artist Harry Greb a Roma: il murale al Colosseo (Di lunedì 28 febbraio 2022) Guerra in Ucraina. A pochissimi passi dal Colosseo, durante la nottata, è apparso all’improvviso una raffigurazione molto eloquente dei tempi duri che stiamo vivendo, e del clima di tensione causato dalla Guerra. La raffigurazione che si intravede, passando per quella strada, dipinge una sagoma ben nota ai passanti, intenta nell’imbrattare il simbolo della pace con degli strani segni neri. Ci avviciniamo, e scopriamo che quei segni sono in realtà le forme stilizzate di bombe aeree. Un murale eloquente a Roma L’uomo, la figura intenta nel disegnare quei simboli di morte è proprio Vladimir Putin. Sullo sfondo, gli intensi colori della bandiera Ucraina che si stagliano come un ammonimento: blu in alto e giallo in basso, mentre il soggetto raffigurato è tutto intento nella ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 febbraio 2022)in. A pochissimi passi dal, durante la nottata, è apparso all’improvviso una raffigurazione molto eloquente dei tempi duri che stiamo vivendo, e del clima di tensione causato dalla. La raffigurazione che si intravede, passando per quella strada, dipinge una sagoma ben nota ai passanti, intenta nell’imbrattare il simbolo della pace con degli strani segni neri. Ci avviciniamo, e scopriamo che quei segni sono in realtà le forme stilizzate di bombe aeree. Uneloquente aL’uomo, la figura intenta nel disegnare quei simboli di morte è proprio Vladimir Putin. Sullo sfondo, gli intensi colori della bandierache si stagliano come un ammonimento: blu in alto e giallo in basso, mentre il soggetto raffigurato è tutto intento nella ...

