Guerra in Ucraina, lo Shalke 04 ufficializza l’addio alla Gazprom (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ora è ufficiale, il club calcistico tedesco Schalke 04, che milita in seconda divisione, ha chiuso la sua partnership con il colosso russo del gas Gazprom, a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte delle truppe russe. “Il consiglio di amministrazione dell’FC Schalke 04, d’accordo con il consiglio di sorveglianza, ha deciso di rescindere il contratto con Gazprom prima della sua scadenza”, ha annunciato il club sul proprio sito web. Il club aveva già deciso la scorsa settimana di cancellare il nome di Gazprom dalle sue maglie per la partita di campionato di sabato. (Ansa-Afp). Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ora è ufficiale, il club calcistico tedesco Schalke 04, che milita in seconda divisione, ha chiuso la sua partnership con il colosso russo del gas, a seguito dell’invasione dell’da parte delle truppe russe. “Il consiglio di amministrazione dell’FC Schalke 04, d’accordo con il consiglio di sorveglianza, ha deciso di rescindere il contratto conprima della sua scadenza”, ha annunciato il club sul proprio sito web. Il club aveva già deciso la scorsa settimana di cancellare il nome didalle sue maglie per la partita di campionato di sabato. (Ansa-Afp). Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

Advertising

Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - GiuseppeConteIT : Facciamo tesoro delle parole del Papa. In queste ore l’Ucraina è sconvolta dalla guerra e a pagarne il prezzo più a… - norascostumatax : RT @87miste: Putin io lo so che credevi di prenderti l’Ucraina in poche ore e non avevi messo in conto le palle quadrate degli ucraini però… - sciltian : RT @ConteZero76: Ricordo a Calenda ed a tutti quelli che 'non si può entrare nell'UE mentre si è in guerra' che la Russia non ha mai formal… -