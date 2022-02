Guerra in Ucraina: giornalisti bloccati dalle autorità e scambiati per spie (Di lunedì 28 febbraio 2022) Quando scoppia una Guerra molte libertà vengono di colpo annientate, e una di queste è proprio la libertà di informazione. Ed è quello che sta accadendo in queste ore in Ucraina, dove alcuni giornalisti, tra cui anche tre italiani, sono stati fermati. Lo sanno bene il giornalista Leonardo Zellino e il suo cameraman Maurizio Calaiò, che sono stati fermati a Kiev per più di un’ora, con le mani sul cofano della loro auto, mentre stavano raggiungendo la capitale per svolgere il loro mestiere di cronisti e diffusori di informazione pubblica. I militari ucraini hanno controllato i loro documenti ma soprattutto il materiale che avevano girato sia con i cellulari che con la telecamera perché credevano che fossero spie russe. Una volta verificato che fosse tutto in ordine, sono stati rilasciati e hanno potuto proseguire nel ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 febbraio 2022) Quando scoppia unamolte libertà vengono di colpo annientate, e una di queste è proprio la libertà di informazione. Ed è quello che sta accadendo in queste ore in, dove alcuni, tra cui anche tre italiani, sono stati fermati. Lo sanno bene il giornalista Leonardo Zellino e il suo cameraman Maurizio Calaiò, che sono stati fermati a Kiev per più di un’ora, con le mani sul cofano della loro auto, mentre stavano raggiungendo la capitale per svolgere il loro mestiere di cronisti e diffusori di informazione pubblica. I militari ucraini hanno controllato i loro documenti ma soprattutto il materiale che avevano girato sia con i cellulari che con la telecamera perché credevano che fosserorusse. Una volta verificato che fosse tutto in ordine, sono stati rilasciati e hanno potuto proseguire nel ...

