Guerra in Ucraina, ecco come l'Italia potrebbe sostituire il gas russo (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il nostro Paese ha un consumo di 70-80 miliardi di metri cubi di gas all'anno e 18 miliardi di metri cubi di stoccaggio. La Russia è la prima fonte di provenienza e pesa per circa il 45% del metano estero. Il governo ha preparato un piano per far fronte a una possibile crisi energetica. Tra le ipotesi: riapertura delle centrali a carbone, nuovi rigassificatori e un aumento della produzione di gas nazionale Leggi su tg24.sky (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il nostro Paese ha un consumo di 70-80 miliardi di metri cubi di gas all'anno e 18 miliardi di metri cubi di stoccaggio. La Russia è la prima fonte di provenienza e pesa per circa il 45% del metano estero. Il governo ha preparato un piano per far fronte a una possibile crisi energetica. Tra le ipotesi: riapertura delle centrali a carbone, nuovi rigassificatori e un aumento della produzione di gas nazionale

Advertising

Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - pietroraffa : La Svezia, che tradizionalmente non invia armi a Paesi in guerra, ha fatto un'eccezione e ha inviato 5 mila lanciar… - marcyrav : RT @boni_castellane: Il Covid serviva per preparare questo. In Ucraina c'è una guerra e qui c'è una guerra civile. Non fingiamo di non capi… - tincazzi : RT @nonelarena: 1/2 #nonelarena Cominciamo la puntata dedicata all'approfondimento sulla crisi tra #Russia e #Ucraina con la testimonianza… -